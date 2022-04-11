Прифронтовой теннис в руинах. Легендарный украинец сыграл матч на передовой

Сергей Стаховский временно надел спортивную форму и сыграл матч на разрушенном корте в Харькове

Стаховский сыграл в теннис на разрушенном корте Харькова / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram Sergiy Stakhovsky/Стаховський

Сергей Стаховский, который защищает страну в рядах теробороны, отправился на передовую. В перерыве между дежурствами украинский теннисист, который завершил профессиональную карьеру, надел спортивную форму и провел дружеский матч на одном из кортов Харькова.

Стаховский на передовой / Фото: Instagram Sergiy Stakhovsky/Стаховський

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Стаховский сыграл в теннис в Харьков / Фото: Instagram Sergiy Stakhovsky/Стаховський

Крытый теннисный манеж, где сыграл Стаховский, попал под обстрел. Несмотря на это, украинец с коллегами провел небольшое теннисное занятие, чтобы показать всему миру реалии жизни и войны.

Состояние манежа Сергей Стаховский показал на своей странице в Instagram, где напомнил, что война в Украине продолжается.

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Война – это непрекращающийся факт… она уносит жизни… она разрушает здания… игра в теннис в Харькове на поврежденных осколками кортах была еще одной реальностью сегодняшней Украины. Мы победим, но нам нужна ваша помощь. Снимки сделаны с разницей в 12 часов... от игры на теннисном корте до патрулирования на передовой.

Сергей Стаховский поделился мнением о деятельности и реакции Венгрии на войну в Украине. Там Стаховский жил до начала вторжения России.