Сложности спортсменов в теробороне. Откровения легенды украинского тенниса

Украинские спортсмены героически защищают нашу страну в рядах ВСУ и теробороны разных населенных пунктов. Вернулся в страну и стал на защиту столицы и теннисист Сергей Стаховский.
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Украинский спортсмен только закончил профессиональную карьеру игрока и строил планы на будущее, но 24 февраля его жизнь перевернулась. Своей историей Стаховский поделился с Украинской правдой, где детально изложил свои действия до начала войны и после. А также рассказал о нюансах службы спортсмена в теробороне:
В теробороне я заявлялся еще 12 февраля. Честно, не потому что ожидал войны. Но понимал, что во-первых, чем больше людей мотивированных будет записываться, тем больше будет непосредственный месседж оркам, что люди здесь будут обороняться. Я нигде это не афишировал, просто ушел и для себя записался.
Если честно, вот говорю как есть, спортсмен ни хрена полезного сразу не может дать теробороне. Это, условно, если бы ты пошел неделю потренировался в теннис и тебя бросили на соревнование. И давай соревнуйся, выигрывай соревнование. Я умею стрелять, супер, уже бонус. Но пока только в тире пристреливали оружие.
Сейчас патрулирую улицы. Когда приехали, мне так намекали типа, ты ведь не военный, что ты здесь делаешь? Здесь достаточно людей в теробороне, зачем ты приехал? Но однажды привыкли.
Сергей Стаховский также поделился и своими личными переживаниями за страну:
Все остались, все объединились, потому что понимают, что страна у нас одна. Если Украины не будет, я буду человеком без государства. Я не знаю, что может человек без государства. Я таким не хочу быть и потому я здесь. Спасибо за позицию, спасибо, что я здесь. Хотя благодарить за что? Я же ничего не сделал, я еще пока москаля не видел.