Українська
$ 28,06
33,81
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Плевал и ругался: французского теннисиста не пустили на Олимпиаду

24 апреля, 17:33

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Исполком Федерации тенниса Франции принял решение за плохое поведение исключить Бенуа Пэра из списка претендентов на участие в Олимпийских играх

Французский теннисист Бенуа Пэр исключен из числа претендентов на участие в летних Олимпийских играх в Токио. Такое решение принял исполком Федерации тенниса Франции.

Реклама

Читайте также: "Я тебе заплачу, деньги есть": во время матча Уимблдона Пэр посылал судью за едой

Причиной стало неприемлемое поведение Пэра. В марте он уже проштрафился на турнире в Буэнос-Айресе в матче с аргентинцем Франсиско Черундоло, когда плевался и ругался на корте, а также позволил себе некорректные высказывания в соцсетях. Глава FFT Жиль Мореттон провел беседу с Пэром, теннисист пообещал исправиться, но изменений не произошло.

В итоге 11 апреля Пэр на "Мастерсе" в Монте-Карло проиграл австралийцу Джордану Томпсону и заявил, что ему плевать на игру, назвал турнир кладбищем и позволил себе еще несколько резких высказываний.

В тренде
Взорвалась граната в комнате с президентом украинского футбольного клуба. Есть пострадавшие

Исполком FFT провел консультации с капитаном сборной Франции Себастьяном Грожаном и решил исключить Пэра из списка кандидатов на участие в ОИ-2020.

Реклама

Ранее мы писали, что Андрей Рублев психанул и в кровь разбил колено ракеткой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

теннис теннисист Олимпиада-2020

Источник: sport24.ru

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мать-одиночку осудили за прививку от коронавируса, но спортсменка не стала молчать
Мать-одиночку осудили за прививку от коронавируса, но спортсменка не стала молчатьТеннис
Жених Свитолиной уже искал обручальное кольцо для другой: все девушки Монфиса
Жених Свитолиной уже искал обручальное кольцо для другой: все девушки МонфисаТеннис
Украинская теннисистка разделась до трусов перед матчем с Японией
Украинская теннисистка разделась до трусов перед матчем с ЯпониейТеннис
Свитолина пожаловалась на Монфиса: жених требует от украинки сменить фамилию
Свитолина пожаловалась на Монфиса: жених требует от украинки сменить фамилиюТеннис
Выжил на
Выжил на "Титанике" и выиграл Олимпиаду: невероятная судьба потомка Бенджамина ФранклинаТеннис
Все красотки женской сборной Украины по теннису – на одном фото
Все красотки женской сборной Украины по теннису – на одном фотоТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять