Плевал и ругался: французского теннисиста не пустили на Олимпиаду

Исполком Федерации тенниса Франции принял решение за плохое поведение исключить Бенуа Пэра из списка претендентов на участие в Олимпийских играх

Французский теннисист Бенуа Пэр исключен из числа претендентов на участие в летних Олимпийских играх в Токио. Такое решение принял исполком Федерации тенниса Франции.

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Причиной стало неприемлемое поведение Пэра. В марте он уже проштрафился на турнире в Буэнос-Айресе в матче с аргентинцем Франсиско Черундоло, когда плевался и ругался на корте, а также позволил себе некорректные высказывания в соцсетях. Глава FFT Жиль Мореттон провел беседу с Пэром, теннисист пообещал исправиться, но изменений не произошло.

В итоге 11 апреля Пэр на "Мастерсе" в Монте-Карло проиграл австралийцу Джордану Томпсону и заявил, что ему плевать на игру, назвал турнир кладбищем и позволил себе еще несколько резких высказываний.

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Исполком FFT провел консультации с капитаном сборной Франции Себастьяном Грожаном и решил исключить Пэра из списка кандидатов на участие в ОИ-2020.

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