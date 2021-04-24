Плював і лаявся: французького тенісиста не пустили на Олімпіаду

Французький тенісист Бенуа Пер виключений з числа претендентів на участь в літніх Олімпійських іграх в Токіо. Таке рішення прийняв виконком Федерації тенісу Франції.
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Причиною стала неприйнятна поведінка Пера. У березні він уже проштрафився на турнірі в Буенос-Айресі в матчі з аргентинцем Франсіско Черундоло, коли плювався і лаявся на корті, а також дозволив собі некоректні висловлювання в соцмережах. Глава FFT Жиль Мореттон провів бесіду з Пером, тенісист пообіцяв виправитися, але змін не відбулося.
В результаті 11 квітня Пер на "Мастерсі" в Монте-Карло програв австралійцю Джордану Томпсону і заявив, що йому плювати на гру, назвав турнір кладовищем і дозволив собі ще кілька різких висловлювань.
Виконком FFT провів консультації з капітаном збірної Франції Себастьяном Грожаном і вирішив виключити Пера зі списку кандидатів на участь в ОІ-2020.
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