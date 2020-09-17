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Первую ракетку Украины не пустили в самолет по дороге на "Ролан Гаррос"

17 сентября, 22:09

Елена Павлова Елена Павлова

Теннисист лишь со второй попытки сумел улететь на турнир Большого шлема во Францию

У первой ракетки Украины Сергея Стаховского возникли проблемы с вылетом на "Ролан Гаррос". Теннисист лишь со второй попытки сумел попасть в самолет и отправиться на турнир Большого шлема во Францию. А сначала его просто отказались пускать на рейс. Напомним, что победитель "Ролан Гаррос" получит самые маленькие призовые за последние семь лет.

"Спасибо "Польским авиалиниям" за то, что не пустили меня на борт своего самолета на пути на "Ролан Гаррос", заявляя, что у меня недостаточно документов для поездки. И это с двумя резиденциями ЕС и при наличии множества приглашений", – написал Стаховский в своем Twitter.

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Через несколько часов Стаховский все же смог вылететь в Париж, но уже рейсом другой авиакомпании. Напомним, что украинец начнет свои выступления на "Ролан Гаррос" с квалификации. А французский турнир стартует уже 21 сентября.

Ранее теннисист Стаховский похвалил друга за успехи в Лиге чемпионов. Команда 46-летнего украинского тренера Сергея Реброва выбила уже второго фаворита.

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самолет вылет теннисист Сергей Стаховский Ролан Гаррос
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