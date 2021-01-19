Кольцо за 400 тысяч долларов получила от миллионера наказанная за допинг россиянка

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова получила от своего жениха обручальное кольцо за 400 тысяч долларов. Об этом сообщает британское издание Daily Mail. В конце прошлого года Шарапова объявила о помолвке с британским миллионером Александром Гилксом, другом принцев Гарри и Уильяма.

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В начале 2021 года теннисистка выложила в Instagram фото с кольцом, которое вызвало бурную реакцию фоловеров. Они восхищались огромным бриллиантом и пытались угадать, сколько стоит ювелирное украшение. Один из подписчиков предположил, что цена кольца может составлять порядка 246 тысяч долларов. Но эксперт подтвердил, что дороже.

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Обручальное кольцо Шараповой изготовлено на заказ из розового золота с бриллиантом изумрудной огранки на 5 карат. И вся эта красота обошлась Гилксу в 400 тысяч долларов. Украшение было создано вручную дизайнером Джессикой Маккормак.

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Мария Шарапова и Александр Гилкс / Фото: Instagram

Напомним, что в 2016 году Мария получила 15-месячную дисквалификацию из-за приема запрещенного вещества – мельдония.

Ранее мы писали, что бывший бойфренд Шараповой заразился коронавирусом после вечеринки с раздеванием.

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