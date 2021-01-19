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Кольцо за 400 тысяч долларов получила от миллионера наказанная за допинг россиянка

19 января, 22:30

Елена Павлова Елена Павлова

Теннисистка Мария Шарапова готовится выйти замуж за друга принцев Гарри и Уильяма

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова получила от своего жениха обручальное кольцо за 400 тысяч долларов. Об этом сообщает британское издание Daily Mail. В конце прошлого года Шарапова объявила о помолвке с британским миллионером Александром Гилксом, другом принцев Гарри и Уильяма.

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В начале 2021 года теннисистка выложила в Instagram фото с кольцом, которое вызвало бурную реакцию фоловеров. Они восхищались огромным бриллиантом и пытались угадать, сколько стоит ювелирное украшение. Один из подписчиков предположил, что цена кольца может составлять порядка 246 тысяч долларов. Но эксперт подтвердил, что дороже.

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Обручальное кольцо Шараповой изготовлено на заказ из розового золота с бриллиантом изумрудной огранки на 5 карат. И вся эта красота обошлась Гилксу в 400 тысяч долларов. Украшение было создано вручную дизайнером Джессикой Маккормак.

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Мария Шарапова и Александр Гилкс

Мария Шарапова и Александр Гилкс / Фото: Instagram

Напомним, что в 2016 году Мария получила 15-месячную дисквалификацию из-за приема запрещенного вещества – мельдония.

Ранее мы писали, что бывший бойфренд Шараповой заразился коронавирусом после вечеринки с раздеванием.

Первый день Australian Open. Победа Надаля и поражение Шараповой Видео: Reuters

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