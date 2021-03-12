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Энди Маррей в постели лучше, чем на корте: в семье теннисиста пополнение

12 марта, 14:24

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Супруга спортсмена родила четвертого ребенка

Британский теннисист Энди Маррей не сыграет на турнире в Дубае. Причина очень важная – его супруга Ким Сирс родила четвертого ребенка. Пока не сообщается пол ребенка.

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Маррей и Ким женаты с 2015 года и уже воспитывают двух дочерей: Софию (5 лет) и Эди (4 года), а также сына Тэдди Бэррона (1 год).

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Маррей – двукратный победитель Уимблдона и чемпион US Open. Он первый в истории тенниса двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде.

В текущем рейтинге АТР Энди занимает 116-е место, постепенно возвращаясь в тур после травм.

Недавно украинский теннисист выиграл турнир, прихлопнув бывшую первую ракетку мира. Илья Марченко оказался сильнее за Энди Маррея на турнире в Италии.

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