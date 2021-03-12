Енді Маррей в ліжку кращий, ніж на корті: в сім'ї тенісиста поповнення

Британський тенісист Енді Маррей не зіграє на турнірі в Дубаї. Причина дуже важлива – його дружина Кім Сірс народила четверту дитину. Поки не повідомляється стать дитини.

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Маррей і Кім одружені з 2015 року і вже виховують двох доньок: Софію (5 років) і Еді (4 роки), а також сина Тедді Беррона (1 рік).

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Маррей – дворазовий переможець Уімблдону і чемпіон US Open. Він перший в історії тенісу дворазовий олімпійський чемпіон в одиночному розряді.

У поточному рейтингу АТР Енді займає 116-е місце, поступово повертаючись в тур після травм.

Нещодавно український тенісист виграв турнір, прихлопнувши колишню першу ракетку світу. Ілля Марченко виявився сильнішим за Енді Маррея на турнірі в Італії.

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