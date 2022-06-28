Ее не остановить! Полячка обогнала Винус Уильямс и стала рекордсменкой XXI века

Ига Свентек прошла первый раунд Уимблдона. Теннисистка из Польши не знает горечи поражения уже 36 матчей подряд

Ига Свентек / Фото: Reuters

Вчера прошли первые матчи теннисного турнира Уимблдон. Стартовали в женском соревновании и четыре украинки – Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Во вторую стадию прошли первые трое, причем Калинина и Цуренко сразятся там друг с другом. Главной же фавориткой Уимблдона считается спортсменка из Польши Ига Свентек.

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Сегодня лидер рейтинга WTA без проблем одолела Яну Фетт (6:0 / 6:3) и прошла дальше. Эта победа стала для Свентек 36-й подряд в этом году. В последний раз Ига уходила с корта побежденной аж в феврале на турнире в Дубаи.

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Теперь эта серия является рекордной в женском теннисе в XXI веке. Ранее 35 побед подряд покорялось американке Винус Уильямс в 2000 году. Всего же за всю историю тенниса это шестой-седьмой показатель самой продолжительной победной серии:

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Мартина Навратилова – 74 Штефи Графф – 66 Маргарет Корт – 57 Крис Эверт – 55 Мартина Хингис – 37 Моника Селеш – 36 Ига Свентек – 36

В следующем раунде полячка сразится с голландкой Лесли Керкхове (30 июня). Победа в этом поединке позволит ей обойти Селеш и поравняться с Хингис.