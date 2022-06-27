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Украинки среди аутсайдеров. Букмекеры назвали фаворитку женского турнира Уимблдона

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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27 июня, 06:59
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Сразу четыре наши соотечественницы сыграют в основной сетке турнира Большого Шлема. Главной фавориткой является спортсменка из Польши
Уимблдонский теннисный турнир
Уимблдонский теннисный турнир / Фото: Getty Images

Сегодня на Уимблдоне стартуют новые турниры Большого Шлема. Особый интерес вызывают одиночные турниры в мужском и женском сегменте. Победители определятся 10 июля.

Тем временем, букмекеры определили фавориток в женском турнире. Явным фаворитом считается нынешняя лидер рейтинг WTA Ига Свентек. На полячку выставлен коэффициент 2.20. Ее главными соперницами видятся Онс Жабер (8.00) и Кори Гауфф (11.00).

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ИГРОКСТРАНАКОЭФФИЦИЕНТ
Ига Свентек (1)Польша2.20
Онс Жабер (3)Тунис8.00
Кори Гауфф (12)США11.00
Симона Халеп (19)Румыния12.00
Аддад Майя-Беатрис (29)Бразилия15.00
Елена Остапенко (14)Латвия16.00
Каролина Плишкова (7)Чехия17.00
Петра Квитова (31)Чехия17.00
Серена Уильямс (1204)США18.00
Белинда Бенчич (17)Швейцария18.00

Из украинок на турнире выступят четыре теннисистки – Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Марта Костюк. Правда, букмекеры предлагают котировки на чемпионства лишь двух последних. На Марту – 120.00, на Даяну – 250.00.

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Уже сегодня три наши спортсменки проведут первые игры на турнире. Предлагаем изучить расписание матчей украинок на Уимблдоне и с кем они сразятся. Напомним, что действующая чемпионка турнира Эшли Барти не защитит титул, ведь в марте завершила карьеру.

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