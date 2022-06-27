Украинки среди аутсайдеров. Букмекеры назвали фаворитку женского турнира Уимблдона

Сегодня на Уимблдоне стартуют новые турниры Большого Шлема. Особый интерес вызывают одиночные турниры в мужском и женском сегменте. Победители определятся 10 июля.
Тем временем, букмекеры определили фавориток в женском турнире. Явным фаворитом считается нынешняя лидер рейтинг WTA Ига Свентек. На полячку выставлен коэффициент 2.20. Ее главными соперницами видятся Онс Жабер (8.00) и Кори Гауфф (11.00).
|ИГРОК
|СТРАНА
|КОЭФФИЦИЕНТ
|Ига Свентек (1)
|Польша
|2.20
|Онс Жабер (3)
|Тунис
|8.00
|Кори Гауфф (12)
|США
|11.00
|Симона Халеп (19)
|Румыния
|12.00
|Аддад Майя-Беатрис (29)
|Бразилия
|15.00
|Елена Остапенко (14)
|Латвия
|16.00
|Каролина Плишкова (7)
|Чехия
|17.00
|Петра Квитова (31)
|Чехия
|17.00
|Серена Уильямс (1204)
|США
|18.00
|Белинда Бенчич (17)
|Швейцария
|18.00
Из украинок на турнире выступят четыре теннисистки – Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Марта Костюк. Правда, букмекеры предлагают котировки на чемпионства лишь двух последних. На Марту – 120.00, на Даяну – 250.00.
Ракетный удар по Киеву
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Уже сегодня три наши спортсменки проведут первые игры на турнире. Предлагаем изучить расписание матчей украинок на Уимблдоне и с кем они сразятся. Напомним, что действующая чемпионка турнира Эшли Барти не защитит титул, ведь в марте завершила карьеру.