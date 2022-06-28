Її не зупинити! Полячка випередила Вінус Вільямс і стала рекордсменкою XXI століття

Іга Свентек пройшла перший раунд Вімблдону. Тенісистка з Польщі не знає гіркоти поразки вже 36 матчів поспіль

Іга Свентек / Фото: Reuters

Вчора пройшли перші матчі тенісного турніру Вімблдон. Стартували у жіночому змаганні і чотири українки – Ангеліна Калініна, Леся Цуренко, Марта Костюк та Даяна Ястремська.

У другу стадію пройшли перші троє, причому Калініна та Цуренко зіграють там одна з одною. Головною ж фавориткою Вімблдону вважається спортсменка з Польщі Іга Свентек.

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Сьогодні лідер рейтингу WTA без проблем здолала Яну Фетт (6:0/6:3) і пройшла далі. Ця перемога стала для Свентек 36 поспіль цього року. Востаннє Іга йшла з корту переможеною аж у лютому на турнірі в Дубаї.

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Тепер ця серія є рекордною у жіночому тенісі у XXI столітті. Раніше 35 перемог поспіль підкорялося американці Вінус Вільямс у 2000 році. Усього ж за всю історію тенісу це шостий-сьомий показник найтривалішої переможної серії:

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Мартіна Навратілова – 74 Штефі Графф – 66 Маргарет Корт – 57 Кріс Еверт – 55 Мартіна Хінгіс – 37 Моніка Селеш – 36 Іга Свєнтек – 36

У наступному раунді полячка зіграє з голландкою Леслі Керкхове (30 червня). Перемога в цьому поєдинку дозволить їй обійти Селеш і порівнятись з Хінгіс.