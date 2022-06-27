Українки серед аутсайдерів. Букмекери назвали фаворитку жіночого турніру Вімблдону

Сьогодні на Вімблдоні стартують нові турніри Великого Шлему. Особливий інтерес викликають одиночні турніри у чоловічому та жіночому сегменті. Переможці визначаться 10 липня.
Тим часом букмекери визначили фавориток у жіночому турнірі. Явним фаворитом вважається нинішня лідерка WTA Іга Свьонтек. На полячку виставлений коефіцієнт 2.20. Її головними суперницями бачаться Онс Жабер (8.00) та Корі Гауфф (11.00).
|ГРАВЧИНЯ
|КРАЇНА
|КОЕФІЦІЄНТ
|Іга Свьонтек (1)
|Польща
|2.20
|Онс Жабер (3)
|Туніс
|8.00
|Корі Гауфф (12)
|США
|11.00
|Симона Халеп (19)
|Румунія
|12.00
|Аддад Майя-Беатріс (29)
|Бразилія
|15.00
|Олена Остапенко (14)
|Латвія
|16.00
|Кароліна Плішкова (7)
|Чехія
|17.00
|Петра Квітова (31)
|Чехія
|17.00
|Серена Вільямс (1204)
|США
|18.00
|Белінда Бенчіч (17)
|Швейцарія
|18.00
З українок на турнірі виступатимуть чотири тенісистки – Ангеліна Калініна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Марта Костюк. Щоправда, букмекери пропонують котирування на чемпіонства лише двох останніх. На Марту – 120.00, на Даяну – 250.00.
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Вже сьогодні три наші спортсменки проведуть перші ігри на турнірі. Пропонуємо вивчити розклад матчів українок на Вімблдоні та з ким вони змагатимуться. Нагадаємо, що чинна чемпіонка турніру Ешлі Барті не захистить титул, адже у березні завершила кар'єру.