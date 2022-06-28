Надаль все ближче до Шлему! Один із фаворитів Вімблдону знявся з турніру

Маттео Берреттіні не зможе зіграти на турнірі Великого шлему через зараження ковідом

Маттео Берреттіні / Фото: Getty Images

У Великій Британії триває перше коло тенісного турніру Вімблдон. У жіночому сегменті вчора успіх відсвяткували дві українки – Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.

Також стартував турнір серед чоловіків. Успішно розпочав чинний переможець турніру Новак Джокович, який здолав у чотирьох сетах корейця Квон Су Ву (6:3/3:6/6:3/6:4).

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А ось торішній фіналіст Вімблдону Маттео Берреттіні змушений був знятися зі змагання перед першим колом. Одинадцята ракетка світу повідомив у Instagram, що здав позитивний тест на коронавірус

Останні кілька днів у мене були симптоми грипу і я був ізольований. Попри те, що симптоми не були серйозними, я вирішив, що сьогодні вранці важливо пройти ще один тест. Пройшов, щоб захистити здоров'я та безпеку моїх колег та всіх інших учасників турніру. Я не маю слів, щоб описати, наскільки я розчарований. Цього року мрія не збулася, але я повернуся сильнішим".

Нагадаємо, що за котируваннями букмекерів Маттео був другим фаворитом Вімблдону після Новака Джоковича. Тепер у іспанця Рафаеля Надаля ще більше шансів оформити Великий шлем цього року, адже Australian Open та Ролан Гаррос виграв саме він.