Костюк зробила камбек у свій день народження. Скільки залишилося українок на Вімблдоні

Марта зуміла здолати Кеті Свон та вийти у другий раунд турніру. А ось Даяна Ястремська залишає змагання досить швидко.

Марта Костюк вийшла в третє коло Australian Open

Учора на Вімблдоні стартував жіночий одиночний турнір. У ньому беруть участь одразу чотири українки, дві з яких пройшли до другого раунду вчора.

Калініна та Цуренко здолали своїх опоненток і вже завтра змагатимуться одна з одною. Сьогодні ж за ними пішла Марта Костюк, яка святкувала своє 20-річчя.

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У непростому поєдинку, який затягнувся на дві години, киянка змогла здолати британку Кеті Свон. Віддавши перший сет (4:6), Марта взяла наступні два з аналогічним рахунком (6:4/6:4).

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Костюк зуміла зробити п'ять ейсів, припустившись стількох же подвійних помилок. У наступному раунді суперницею українки стане представниця Китаю Чжан Шуай.

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А ось остання наша тенісистка Даяна Ястремська залишила турнір уже після першого поєдинку. Румунка Ана Богдан всього за годину з гаком упоралася з одеситкою (6:2 / 6:2), яка припустилася 6 подвійних помилок і не реалізувала жодного брейк-поїнту.