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Українське дербі на Вімблдоні: Калініна та Цуренко починають з перемог

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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27 червня, 17:57
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Дві наші тенісистки успішно подолали перше коло турніру Великого Шолома і вже у другому раунді воюють один з одним
Ангеліна Калініна та Леся Цуренко зіграють одна з одною на Вімблдоні
Ангеліна Калініна та Леся Цуренко зіграють одна з одною на Вімблдоні

Сьогодні стартував 135-й розіграш тенісного турніру Вімблдон. У жіночому одиночному сегменті зіграють 128 спортсменок, серед яких чотири українки.

Дві з них уже стартували у першому колі та пройшли своїх суперниць. Леся Цуренко впевнено здолала британку Джоді Беррейдж із рахунком 6:2 / 6:3.

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Зустріч проходила 1 годину 13 хвилин та переривалася через дощ. Попри перемогу, наша спортсменка не зробила жодного ейсу і припустилася чотирьох подвійних помилок.

У наступному раунді на Лесю чекає битва зі співвітчизницею Ангеліною Калініною. Перша ракетка України також сьогодні успішно здолала тенісистку з Угорщини Анну Бондар.

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Перший сет залишився за суперницею (4:6), проте Ангеліна зуміла зробити камбек (6:2/6:4). Поєдинок проходив майже дві години. Під час нього дівчина п'ять разів подала на виліт і здійснила 7 подвійних помилок.

Поєдинок між Калініною та Цуренком має відбутися в середу, 29 червня, о 13:00 за київським часом. Також у друге коло сьогодні може пройти Марта Костюк, якщо зможе здолати Кеті Свон. Завтра свій матч проти Ани Богдан проведе Даяна Ястремська.

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