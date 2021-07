Джокович может повторить невероятный рекорд Федерера и Надаля. Он – в финале Уимблдона

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Уимблдона. В полуфинальном поединке Джокович обыграл Дениса Шаповалова из Канады в трех сетах – 7:6 (7:3), 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 44 минуты.

Джокович семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. Шаповалов подал пять эйсов, шесть раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

