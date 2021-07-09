Джокович может повторить невероятный рекорд Федерера и Надаля. Он – в финале Уимблдона

В случае победы в финале Уимблдона Джокович завоюет 20-й титул на турнирах "Большого шлема", столько трофеев лишь у Роджера Федерера и Рафаэля Надаля

Джокович пять раз выигрывал Уимблдон / Фото: Getty Images

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Уимблдона. В полуфинальном поединке Джокович обыграл Дениса Шаповалова из Канады в трех сетах – 7:6 (7:3), 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 44 минуты.

Джокович семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. Шаповалов подал пять эйсов, шесть раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

#Wimbledon title No.6 is in reach.



Defending champion @DjokerNole is into his seventh final at The Championships with a straight sets victory over Denis Shapovalov pic.twitter.com/QpyX7Ho0eZ — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2021

Теперь в финае Новак сыграет с седьмой ракеткой турнира итальянцем Маттео Берреттини. Сегодня Берреттини нанес поражение поляку Хуберту Хуркачу и впервые в карьере сыграет в финале турнира "Большого шлема".

Джокович пять раз выигрывал Уимблдон и является действующим победителем турнира. В случае победы в финале серб догонит Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, завоевав 20-й титул на турнирах "Большого шлема".