Первый итальянец в истории! Определился финалист Уимблдона

Итальянский теннисист Маттео Берреттини стал первым финалистом Уимблдона. В полуфинальном поединке сеяный под седьмым номером Берреттини обыграл 14-ю ракетку турнира поляка Хуберта Хуркача в четырех сетах – 6:3, 6:0, 6:7 (3:7), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 37 минут.

Берреттини 22 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. Хуркач подал пять эйсов, один раз ошибся на подаче и не использовал две возможности взять подачу соперника.

Into the history books @MattBerrettini becomes the first Italian player to reach a singles final at #Wimbledon, beating Hubert Hurkacz 6-3, 6-0, 6-7(3), 6-4 pic.twitter.com/NkKbXbuaQC