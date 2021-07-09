11 июля 22:00
Италия --
Англия --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 03:00
Колумбия --
Перу --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
11 июля 03:00
Бразилия --
Аргентина --
13 июля 18:00
Заря --
Аланьяспор --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости тенниса

Первый итальянец в истории! Определился финалист Уимблдона

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
9 июля, 19:44
Копировать ссылку
Итальянский теннисист Маттео Берреттини нанес поражение поляку Хуберту Хуркачу и впервые в карьере сыграет в финале турнира "Большого шлема"
Маттео Берреттини впервые сыграет в финале Уимблдона
Маттео Берреттини впервые сыграет в финале Уимблдона / Фото: Getty Images

Итальянский теннисист Маттео Берреттини стал первым финалистом Уимблдона. В полуфинальном поединке сеяный под седьмым номером Берреттини обыграл 14-ю ракетку турнира поляка Хуберта Хуркача в четырех сетах – 6:3, 6:0, 6:7 (3:7), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 37 минут.

Читайте также: Такую чемпионку Австралия ждала 41 год: на Уимблдоне Барти творит невероятное

Берреттини 22 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. Хуркач подал пять эйсов, один раз ошибся на подаче и не использовал две возможности взять подачу соперника.

25-летний Берреттини никогда не выходил в финал турниров "Большого шлема". Его лучшим достижением на Уимблдоне был выход в четвертый круг.

Более того, Маттео стал первым итальянцем, вышедшим в финал Уимблдона в Открытую эру (с 1968 года) и вторым итальянцем, вышедшим в финал турнира "Большого шлема". Первым был Адриано Панатта, выигравший Ролан Гаррос в 1976 году.

За титул Берреттини сыграет с победителем второго полуфинала, в котором первая ракетка мира серб Новак Джокович встретится с представителем Канады Денисом Шаповаловым.


Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
девушки Евро
Сборная Украины
Евро 2020
Видео голов Евро-2020
Человек-энергетик
Hell

Игрок
сборной Италии

72 300 м
Кто он?
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 11 июля
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи
Последние новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять