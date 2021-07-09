Джокович може повторити неймовірний рекорд Федерера і Надаля. Він – у фіналі Вімблдону

У разі перемоги в фіналі Вімблдону Джокович завоює 20-й титул на турнірах "Великого шолома", стільки трофеїв лише у Роджера Федерера і Рафаеля Надаля

Джокович п'ять разів вигравав Вімблдон / Фото: Getty Images

Перша ракетка світу сербський тенісист Новак Джокович вийшов у фінал Вімблдону. У півфінальному поєдинку Джокович обіграв Дениса Шаповалова з Канади в трьох сетах – 7:6 (7:3), 7:5, 7:5. Зустріч тривала 2 години 44 хвилини.

Джокович сім разів подав навиліт, допустив п'ять подвійних помилок і реалізував 3 з 10 брейк-пойнтів. Шаповалов подав п'ять ейсів, шість разів помилився на подачі і взяв одну подачу суперника.

#Wimbledon title No.6 is in reach.



Defending champion @DjokerNole is into his seventh final at The Championships with a straight sets victory over Denis Shapovalov pic.twitter.com/QpyX7Ho0eZ - Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2021

Тепер у фінал Новак зіграє з сьомою ракеткою турніру італійцем Маттео Берреттіні. Сьогодні Берреттіні завдав поразки поляку Хуберт Хуркачу і вперше в кар'єрі зіграє у фіналі турніру "Великого шолома".

Джокович п'ять разів вигравав Вімблдон і є чинним переможцем турніру. У разі перемоги у фіналі серб наздожене Роджера Федерера і Рафаеля Надаля, завоювавши 20-й титул на турнірах "Великого шолома".