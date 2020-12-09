Українська
$ 28,08
34,05
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Жесткие ограничения в Украине не коснутся спорта, но есть условие

9 декабря, 17:31

Елена Павлова Елена Павлова

Чемпионаты страны в различных видах можно не останавливать

Сегодня Кабмин утвердил новую дату локдауна и список ограничений, которые будут действовать во время зимнего карантина. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Ограничения введут с 8 по 24 января 2021 года из-за COVID-19. В этот период будет запрещена деятельность многих учреждений и заведений, однако локдаун не коснется официальных спортивных мероприятий.

Реклама

Во время ужесточенного карантина будет запрещено проведение любых массовых мероприятий. Однако исключение сделали для официальных спортивных турниров и игр спортивных клубов, проводимых без зрителей. Так что чемпионаты Украины в различных видах можно не останавливать.

В тренде
"Динамо" выбило "Ференцварош": видео гола и опасных моментов

Хотя баскетбольное первенство останавливают на всех уровнях из-за проблем с деньгами. Пауза начнется 23 декабря этого года и продлится до 10 января 2021 года. На данном этапе все соревнования проводятся без зрителей.

Ранее также карантин выходного дня не распространялся на профессиональный спорт, но в спортзал людей не пускали.

Видео: Сегодня
Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

спорт карантин соревнования Украина коронавирус локдаун
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Израильские танцы под лентой и шпильки Дерюгиной: как прошел финал чемпионата Европы
Израильские танцы под лентой и шпильки Дерюгиной: как прошел финал чемпионата ЕвропыДругие
Голая грудь из-под пиджака: украинская саблистка продолжает раздеваться ради Instagram-отдачи
Голая грудь из-под пиджака: украинская саблистка продолжает раздеваться ради Instagram-отдачиДругие
Украина стала центром художественной гимнастики Европы
Украина стала центром художественной гимнастики ЕвропыДругие
Огромные сугробы не смогли расчистить даже военные: снег поставил крест на Кубке мира
Огромные сугробы не смогли расчистить даже военные: снег поставил крест на Кубке мираДругие
На турнире по вольной борьбе соперники устроили боксерский
На турнире по вольной борьбе соперники устроили боксерский "махач" (видео)Другие
Лучший прокат в истории фигурного катания: видео выступления девушки-вундеркинда
Лучший прокат в истории фигурного катания: видео выступления девушки-вундеркиндаДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять