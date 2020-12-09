Жесткие ограничения в Украине не коснутся спорта, но есть условие

Чемпионаты страны в различных видах можно не останавливать

Сегодня Кабмин утвердил новую дату локдауна и список ограничений, которые будут действовать во время зимнего карантина. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Ограничения введут с 8 по 24 января 2021 года из-за COVID-19. В этот период будет запрещена деятельность многих учреждений и заведений, однако локдаун не коснется официальных спортивных мероприятий.

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Во время ужесточенного карантина будет запрещено проведение любых массовых мероприятий. Однако исключение сделали для официальных спортивных турниров и игр спортивных клубов, проводимых без зрителей. Так что чемпионаты Украины в различных видах можно не останавливать.

Хотя баскетбольное первенство останавливают на всех уровнях из-за проблем с деньгами. Пауза начнется 23 декабря этого года и продлится до 10 января 2021 года. На данном этапе все соревнования проводятся без зрителей.

Ранее также карантин выходного дня не распространялся на профессиональный спорт, но в спортзал людей не пускали.

Видео: Сегодня

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