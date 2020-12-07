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Чемпионат Украины останавливают на всех уровнях: причина – в деньгах

7 декабря, 21:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Баскетбольные соревнования не будут проводить с 23 декабря по 10 января

На неординарный шаг пошла Федерация баскетбола Украины. Департамент организации и проведения соревнований решил остановить чемпионат страны на всех уровнях: от взрослых команд Суперлиги до детских, которые играют во Всеукраинской юношеской баскетбольной лиге.

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Об этом сегодня сообщил официальный сайт ФБУ.

Причина в том, что государство перестало финансировать баскетбольные мероприятия. Пауза начнется 23 декабря этого года и продлится до 10 января 2021 года. На данном этапе все соревнования проводятся без зрителей.

Недавно сборная Украины добыла путевку на Евробаскет, победив Австрию.

Также решили несколько изменить расписание Кубка Украины. Завершающие матчи проведут теперь в формате "Финала восьми". В этим дни проходят игры 1/8 финала. В частности, сегодня "Киев-Баскет" обыграл "Тернополь" – 94:72.

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На днях Украине отдали матчи отбора на Евробаскет-2022. В Киев приедут три сборные, в том числе – действующие чемпионы Европы из Словении.

Смотрите, как женская сборная Украины победила Португалию в Харькове:

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