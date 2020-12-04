Сборная Украины сыграет с чемпионами Европы в феврале в Киеве

Киев примет оставшиеся матчи квалификации на мужской Евробаскет-2022 в группе сборной Украины. Об этом сообщил в своем Twitter литовский журналист Донатас Урбонас. Таким образом, в столице организуют "пузырь" для квартета F. А игры запланированы на 18 и 21 февраля. Ранее мы сообщали, что коронавирусом заразился тренер сборной Украины Айнарс Багатскис.
Однако даты матчей еще могут меняться, поскольку пока неизвестно, когда свои перенесенные поединки сыграет сборная Венгрии, которая пропустила ноябрьское "окно" из-за вспышки коронавируса в команде. По предварительному расписанию украинская команда проведет встречу с Венгрией 18 февраля и сыграет с чемпионом Европы Словенией – 21-го.
Ранее мы сообщали, что Украина добыла путевку на Евробаскет, вырвав победу у Австрии30 ноября в Любляне. Сейчас "сине-желтые" идут на втором месте в турнирной таблице с 6 очками, уступая один балл Словении.
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