Сборная Украины сыграет с чемпионами Европы в феврале в Киеве

"Сине-желтые" уже гарантировали себе выход на Евробаскет-2022

Киев примет оставшиеся матчи квалификации на мужской Евробаскет-2022 в группе сборной Украины. Об этом сообщил в своем Twitter литовский журналист Донатас Урбонас. Таким образом, в столице организуют "пузырь" для квартета F. А игры запланированы на 18 и 21 февраля. Ранее мы сообщали, что коронавирусом заразился тренер сборной Украины Айнарс Багатскис.

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Сборная Украины по баскетболу / Фото: ФБУ

Однако даты матчей еще могут меняться, поскольку пока неизвестно, когда свои перенесенные поединки сыграет сборная Венгрии, которая пропустила ноябрьское "окно" из-за вспышки коронавируса в команде. По предварительному расписанию украинская команда проведет встречу с Венгрией 18 февраля и сыграет с чемпионом Европы Словенией – 21-го.

Ранее мы сообщали, что Украина добыла путевку на Евробаскет, вырвав победу у Австрии30 ноября в Любляне. Сейчас "сине-желтые" идут на втором месте в турнирной таблице с 6 очками, уступая один балл Словении.

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