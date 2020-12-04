Українська
$ 28,3
34,4
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Сборная Украины сыграет с чемпионами Европы в феврале в Киеве

4 декабря, 15:39

Елена Павлова Елена Павлова

"Сине-желтые" уже гарантировали себе выход на Евробаскет-2022

Киев примет оставшиеся матчи квалификации на мужской Евробаскет-2022 в группе сборной Украины. Об этом сообщил в своем Twitter литовский журналист Донатас Урбонас. Таким образом, в столице организуют "пузырь" для квартета F. А игры запланированы на 18 и 21 февраля. Ранее мы сообщали, что коронавирусом заразился тренер сборной Украины Айнарс Багатскис.

Реклама

Сборная Украины по баскетболу

Сборная Украины по баскетболу / Фото: ФБУ

Однако даты матчей еще могут меняться, поскольку пока неизвестно, когда свои перенесенные поединки сыграет сборная Венгрии, которая пропустила ноябрьское "окно" из-за вспышки коронавируса в команде. По предварительному расписанию украинская команда проведет встречу с Венгрией 18 февраля и сыграет с чемпионом Европы Словенией – 21-го.

В тренде
Кроссворд. Ответь на вопросы про матч "Ювентус" – "Динамо"

Ранее мы сообщали, что Украина добыла путевку на Евробаскет, вырвав победу у Австрии30 ноября в Любляне. Сейчас "сине-желтые" идут на втором месте в турнирной таблице с 6 очками, уступая один балл Словении.

Реклама

Смотрите, как женская сборная Украины обыгрывала Португалию в отборе на Евробаскет-2021

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Популярный блогер размазал по рингу звезду НБА: пришлось срочно звать врачей
Популярный блогер размазал по рингу звезду НБА: пришлось срочно звать врачейБокс
Коронавирусом заразился тренер сборной Украины – сразу вслед за Месси
Коронавирусом заразился тренер сборной Украины – сразу вслед за МессиБаскетбол
Тренер сборной Украины сделал невероятный бросок из центра площадки (видео)
Тренер сборной Украины сделал невероятный бросок из центра площадки (видео)Баскетбол
Вспышка коронавируса в тренерском штабе соперника сборной Украины
Вспышка коронавируса в тренерском штабе соперника сборной УкраиныБаскетбол
Хотите зарабатывать 117 000 долларов в день? Спросите как у Леброна
Хотите зарабатывать 117 000 долларов в день? Спросите как у ЛебронаБаскетбол
Единственный канадский клуб НБА подтвердил переход украинца:
Единственный канадский клуб НБА подтвердил переход украинца: "Добро пожаловать на Север"Баскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять