Карантин выходного дня не распространяется на спорт, но в спортзал пускать не будут

Все спортивные мероприятия национального уровня, а также матчи профессиональных команд в Украине будут проходить без изменений, несмотря на введение в стране карантина выходного дня. Об этом рассказал Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в специальном обращении. Напомним, что одним из условий карантина является закрытие спортзалов, фитнес-центров и бассейнов.
Также он отметил, что ведомство взяло на себя ответственность контролировать соблюдение санитарных норм организаторами всех спортивных мероприятий.
Они будут проходить при соблюдении всех санитарных условий и без зрителей. При этом, участники таких мероприятий будут осуществлять обязательный ежедневный контроль состояния здоровья.
Ранее глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, как будут проводить чемпионат Украины. Поединки будут проходить даже в "красных зонах", но без зрителей.
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