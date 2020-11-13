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Карантин выходного дня не распространяется на спорт, но в спортзал пускать не будут

13 ноября, 16:26

Александр Трикиша Александр Трикиша

Министерство спорта будет контролировать соблюдение санитарных норм организаторами всех спортивных мероприятий

Все спортивные мероприятия национального уровня, а также матчи профессиональных команд в Украине будут проходить без изменений, несмотря на введение в стране карантина выходного дня. Об этом рассказал Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в специальном обращении. Напомним, что одним из условий карантина является закрытие спортзалов, фитнес-центров и бассейнов.

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Также он отметил, что ведомство взяло на себя ответственность контролировать соблюдение санитарных норм организаторами всех спортивных мероприятий.

Они будут проходить при соблюдении всех санитарных условий и без зрителей. При этом, участники таких мероприятий будут осуществлять обязательный ежедневный контроль состояния здоровья.

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Ранее глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, как будут проводить чемпионат Украины. Поединки будут проходить даже в "красных зонах", но без зрителей.

Видео: Сегодня

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спорт карантин футбол Вадим Гутцайт

Источник: Сегодня|Спорт

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