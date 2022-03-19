"Вы способствуете геноциду". Олимпийский мультимедалист презирает FINA

Призер Олимпийских игр Михаил Романчук резко выразился о Международной федерации плавания, которая не отстранила российских спортсменов

Отец Михаила Романчука - в Национальной гвардии / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский пловец Михаил Романчук не сдержал эмоций и высказался о бездеятельности Международной федерации плавания, которая до сих пор не отстранила от соревнований представителей страны-агрессора.

Дважды призер Токио-2020 презирает такие действия FINA, о чем Романчук высказался в Instagram. Также он показал, что российские спортсмены поддерживают военную агрессию в Украине.

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"Пока FINA молчит, русские спортсмены поддерживают войну в моей стране. Ваше молчание – знак поддержки смертей и геноцида украинцев. Пока они тренируются, в моей стране уже уничтожены три бассейна. Пока они спят в своих кроватях, мой тренер и отец пополнили ряды Национальной гвардии и защищают Украину и днем, и ночью!"

Еще одна медалистка летней Олимпиады в Токио Ярослава Магучих сегодня стала чемпионкой мира по легкой атлетике.

Ранее супруга Романчука Марина Бех отреагировала на провокацию рашистов. Легкоатлетка прокомментировала действия гимнаста из страны-агрессора, который прикрепил букву Z на свою форму.

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