ВОЗ высказалась о проведении Олимпийских игр в Токио

Пока что никто с точностью не может сказать, пройдут ли в следующем году летние Олимпийские игры в Токио. Однако и сами организаторы, и Всемирная организация здоровья принимают меры, чтобы масштабное мероприятие в Токио состоялось. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус в обращении к лидерам стран на саммите G20, который проходит в режиме онлайн.

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Недавно новости о вакцине вдохновили оргкомитет Олимпиады-2020 устроить тесты объектов в марте.

В частности, в речи, посвященной пандемии COVID-19, эфиопский деятель сказал:

"Я хотел бы поприветствовать премьер-министра Японии Йосихиде Сугу и заверить его в том, что ВОЗ работает с Международным олимпийским комитетом, чтобы сделать Олимпийские игры в Токио в следующем году успешными. Они должны стать символом надежды для всего мира".

Напомним, Игры в Токио должны были состояться минувшим летом, но из-за пандемии были перенесены на июль-август 2021 года. Читайте также о том, что организаторы Олимпиады-2020 сэкономят на VIP-персонах и свете почти 300 миллионов долларов.

Смотрите, как в Японии встречали олимпийский огонь Игр-2020:

Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

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