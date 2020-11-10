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Новости о вакцине вдохновили оргкомитет Олимпиады-2020 устроить тесты объектов в марте

10 ноября, 21:23

Елена Павлова Елена Павлова

Токио готовится принять летние Игры в 2021 году

Организаторы летних Олимпийских игр-2020 в Токио все-таки рассчитывают провести соревнования летом 2021 года. Уже в марте они планируют начать проводить тестовые старты на объектах Олимпиады, несмотря на новую волну коронавируса в мире. Напомним, что из-за пандемии Игры в Японии перенесли с 2020-го на 2021 год. Теперь Олимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября.

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Олимпийские кольца

Олимпийские кольца / Фото: Reuters

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"Мы обсуждаем, как бороться с COVID-19, вместе с японским правительством и властями Токио. С начала 2021 года мы начнем работу и приступим к проведению тестовых соревнований в марте. Конечно, я слышал новости об успешных испытаниях вакцины, и я думаю, что все почувствовали облегчение, в том числе и оргкомитет. Но сейчас мы об этом не думаем, потому что у нас еще нет вакцины", – цитирует AP главу оргкомитета Хидемаса Накамуру.

Токио-2020
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Токио-2020 / Фото: Reuters

Ранее мы сообщали, что российские спецслужбы пытались сорвать Олимпиады в Пхенчхане и Токио. Нападениям хакеров подверглись телевещатели, официальные лица, поставщики услуг и спонсоры.

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