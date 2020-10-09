Организаторы Олимпиады-2020 сократят на VIP-персонах и свете почти 300 миллионов долларов

Летние Олимпийские игры, которые должны были пройти в Токио минувшим летом, состоятся на год позже. Как известно, в начале сентября организаторы Олимпийских игр вынесли вердикт Играм-2020: их проведут несмотря ни на что.

Реклама

При этом японцам придется потратить дополнительные средства из-за пандемии коронавируса, однако при этом они умудряются экономить. В частности глава организационного комитета Олимпиады-2020 Тосиро Муто рассказал, что расходы на Игры сократят. По предварительным расчетам экономия составит 284 миллиона долларов, но эти цифры еще должен утвердить Международный олимпийский комитет.

Слова Муто приводит сайт xsport.ua:

"Я рассчитываю, что японская столица покажет пример организации спортивных мероприятий в посткоронавирусную эпоху. Мы уже обозначили экономию в 30 миллиардов иен и намерены и дальше искать возможности сокращения издержек".

Интересно, что экономить планируют за счет сокращения количества официальных лиц из других стран и представителей Международного олимпийского комитета. Также меньше средств выделят на освещение спортивных объектов. К слову, в ноябре планируется визит президент МОК Томаса Баха в Японию.

Читайте также о логотипе Олимпиады-2028 от звезд Голливуда.

Реклама

Смотрите, как в Японии встречали огонь Олимпийских игр:

Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама