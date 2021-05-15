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Вот это успех! Украинские волейболистки досрочно пробились на чемпионат Европы

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
15 мая, 17:15
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Женская сборная Украины в отборочном матче обыграла Португалию – 3:0 и завоевала путевку на континентальное первенство, которое стартует в конце лета
Украина обыграла Португалию в решающем матче. Фото ФВУ
Украина обыграла Португалию в решающем матче. Фото ФВУ

Сегодня женская сборная Украины по волейболу завоевала путевку на чемпионат Европы! Украинки добыли победу в матче против своего главного соперника команды Португалии – 3:0 (25:14, 25:13, 25:13).

Сборная Украины выступала в таком составе: Надежда Кодола (14 очков), Богдана Анисовая (13), Диана Мелюшкина (9), Карина Денисова (8), Виктория Даньчак (5), Ольга Скрипак (4), Кристина Немцева (либеро) – стартовый состав. На замену выходила – Екатерина Дудник (0).

Финальная часть первенства континента состоится с 18 августа по 4 сентября 2021 года сразу в четырех странах – Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии. Жеребьевка пройдет 20 мая в Белграде.

Напомним, что за свою историю сборная Украины восемь раз выступала на чемпионате Европы. Наше высшее достижение – бронзовые медали в 1993 году.

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