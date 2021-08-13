В сексуальном бикини забрела в море: что вытворяет украинская дзюдоистка на отдыхе

После Олимпийских игр в Токио Анастасия Турчин отправилась в отпуск. Девушка отдыхает в Черногории и делится в соцсетях пляжными фото

Анастасия Турчин на отдыхе / Фото: Instagram

Анастасия Турчин – одна из главных красоток украинского спорта. На Олимпийских играх в Токио наша дзюдоистка дошла до 1/8 финала.

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Хотя по словам тренера, у девушки огромный потенциал. Ей по силам, бороться за олимпийские награды.

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После Токио-2020 Анастасия решила взять отпуск. Спортсменка отправилась загорать и купаться в Черногорию. Ее фотографии в сексуальном бикини пришлось по душе подписчикам Турчин в Instagram.

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Напомним, на Играх-2020 Украина добыла 19 медалей – 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых, заняв 44-е место в медальном зачете. Это худший результат нашей страны на летних Играх за время независимости.