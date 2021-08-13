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Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
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Верес --
Минай --
21 августа 19:30
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Рух --
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В сексуальном бикини забрела в море: что вытворяет украинская дзюдоистка на отдыхе

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
13 августа, 13:30
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После Олимпийских игр в Токио Анастасия Турчин отправилась в отпуск. Девушка отдыхает в Черногории и делится в соцсетях пляжными фото
Анастасия Турчин на отдыхе
Анастасия Турчин на отдыхе / Фото: Instagram

Анастасия Турчин – одна из главных красоток украинского спорта. На Олимпийских играх в Токио наша дзюдоистка дошла до 1/8 финала.

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Хотя по словам тренера, у девушки огромный потенциал. Ей по силам, бороться за олимпийские награды.

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После Токио-2020 Анастасия решила взять отпуск. Спортсменка отправилась загорать и купаться в Черногорию. Ее фотографии в сексуальном бикини пришлось по душе подписчикам Турчин в Instagram.

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Напомним, на Играх-2020 Украина добыла 19 медалей – 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых, заняв 44-е место в медальном зачете. Это худший результат нашей страны на летних Играх за время независимости.

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Днепр-1
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Александрия
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Шахтер
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Металлист 1925
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Колос
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Заря
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Минай
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11
Рух
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Мариуполь
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Верес
3
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1
14
Львов
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2:8
1
15
Черноморец
3
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0
16
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Понедельник, 23 августа
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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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Паралимпиада в Токио
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Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
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