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В Иране повесили спортсмена. Второго за полгода

28 января, 22:04

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Борца Мехди Аль Хуссейни казнили за убийство

В Иране приведен в исполнение смертный приговор борцу Мехди Али Хоссейни. Спортсмен был признан виновным в убийстве, совершенном в ходе уличной драки.

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В 2015 году в драке с Аль Хуссейни погиб мужчина. Иранский суд предоставил родственникам погибшего возможность реализовать принцип равного возмездия. Семья жертвы не согласилась помиловать спортсмена, поэтому борца приговорили к смерти через повешение. Приговор исполнен, сообщает bloodyelbow.com.

Олимпийский чемпион Лондона-2012 по греко-римской борьбе Хамид Сориян и несколько других иранских борцов выступали в защиту Хоссейни.

"Мы не будем комментировать этот случай до тех пор, пока не будет четкой картины ситуации", – говорится в сообщении Объединенного мира борьбы.

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Напомним, что в сентябре казнь борца Навида Афкари возмутила международную общественность. А приведение приговора в исполнение повлекло расширение санкций США в отношении Ирана.

27-летний спортсмен получил два смертных приговора за участие в митингах против правительства, которые проходили в 2018 году. По данным правозащитной организации The Human Rights Activists News Agency, Афкари подвергли пыткам, чтобы заставить признаться в преступлениях.

Ранее мы также сообщали, что загадочно пропавший олимпийский чемпион найден мертвым в России.

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