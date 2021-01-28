В Ірані повісили спортсмена. Другого за півроку

В Ірані приведений у виконання смертний вирок борцю Мехді Аль Хоссейні. Спортсмен був визнаний винним у вбивстві, скоєному в ході вуличної бійки.

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У 2015 році в бійці з Аль Хуссейні загинув чоловік. Іранський суд надав родичам загиблого можливість реалізувати принцип рівної відплати. Сім'я жертви не погодилась помилувати спортсмена, тому борця засудили до смерті через повішення. Вирок виконано, повідомляє bloodyelbow.com .

Олімпійський чемпіон Лондона-2012 з греко-римської боротьби Хамід Сорія і кілька інших іранських борців виступали на захист Хоссейні.

"Ми не будемо коментувати цей випадок до тих пір, поки не буде чіткої картини ситуації", – йдеться в повідомленні Об'єднаного світу боротьби.

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Нагадаємо, що у вересні кара борця Навіда Афкарі обурила міжнародну громадськість. А приведення вироку у виконання спричинило розширення санкцій США стосовно Ірану.

27-річний спортсмен отримав два смертних вироки за участь в мітингах проти уряду, які проходили в 2018 році. За даними правозахисної організації The Human Rights Activists News Agency, Афкарі піддали тортурам, щоб змусити зізнатися в злочинах.

Раніше ми також повідомляли, що загадково зниклий олімпійський чемпіон знайдений мертвим в Росії .

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