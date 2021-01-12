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Казнь борца в Иране. За что вешают спортсменов?

12 января, 10:12

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Борца Мехди Аль Хуссейни обвинили в убийстве

Иранского борца Мехди Аль Хуссейни приговорили к казни. 29-летний спортсмен был признан виновным в убийстве. Ранее в стране казнили борца Навида Афкари за участие в акциях протеста.

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В 2015 году в драке с Аль Хуссейни погиб мужчина. Иранский суд предоставил родственникам погибшего возможность реализовать принцип равного возмездия. Семья жертвы не согласилась помиловать спортсмена, поэтому борца приговорили к смерти через повешение. Об этом сообщает Marca.

Кэмерон Хансариниа, директор по политике Национального союза за демократию в Иране, призвал Международный олимпийский комитет запретить Ирану участвовать в международных спортивных мероприятиях.

Напомним, что в сентябре казнь Навида Афкари возмутила международную общественность. А приведение приговора в исполнение повлекло расширение санкций США в отношении Ирана.

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27-летний спортсмен получил два смертных приговора за участие в митингах против правительства, которые проходили в 2018 году. По данным правозащитной организации The Human Rights Activists News Agency, Афкари подвергли пыткам, чтобы заставить признаться в преступлениях.

Ранее мы также сообщали, что загадочно пропавший олимпийский чемпион найден мертвым в России.

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Иран борьба борец

Источники: Marca , lenta.ru

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