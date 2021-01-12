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Страта борця в Ірані. За що вішають спортсменів?

12 січня, 10:12

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Борця Мехді Аль Хуссейні звинуватили у вбивстві

Іранського борця Мехді Аль Хуссейні засудили до страти. 29-річний спортсмен був визнаний винним у вбивстві. Раніше в країні стратили борця Навіда Афкарі за участь в акціях протесту.

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2015 року в бійці з Аль Хуссейні загинув чоловік. Іранський суд надав родичам загиблого можливість реалізувати принцип рівної відплати. Сім'я жертви не погодилася помилувати спортсмена, тому борця засудили до смерті через повішення. Про це повідомляє Marca.

Кемерон Хансарініа, директор з політики Національного союзу за демократію в Ірані, закликав Міжнародний олімпійський комітет заборонити Ірану брати участь в міжнародних спортивних заходах.

Нагадаємо, що у вересні страта Навіда Афкарі обурила міжнародну громадськість. А приведення вироку у виконання спричинило розширенню санкцій США стосовно Ірану.

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27-річний спортсмен отримав два смертних вироки за участь в мітингах проти уряду, які проходили 2018 року. За даними правозахисної організації The Human Rights Activists News Agency, Афкарі піддали тортурам, щоб змусити зізнатися в злочинах.

Раніше ми також повідомляли, що загадково зниклий олімпійський чемпіон знайдений мертвим в Росії.

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Іран боротьба борець

Джерела: Marca , lenta.ru

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