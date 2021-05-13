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Украинцы синхронно прыгнули за "бронзой" чемпионата Европы

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
13 мая, 22:47
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На чемпионате Европы по водным видам украинский дуэт Александр Горшковозов и Олег Колодий стал третьим в синхронных прыжках с трехметрового трамплина

На чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште, сборная Украины завоевала бронзовую медаль.

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Александр Горшковозов и Олег Колодий стали третьими в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Чемпионами стали представители Германии Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер, "серебро" у российского дуэта Евгений Кузнецов – Никита Шлейхер.

В тренде

Ранее мы писали, что Марта Федина после "золота" в артистическом плавании завоевала серебряную медаль в произвольной программе.

А затем наша команда по синхронному плаванию заняла второе место в технической программе. Серебряными призерками стали Марта Федина, Анастасия Савчук, Влада и Марина Алексеевы, Катерина Резник, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно.

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