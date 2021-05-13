Українці синхронно стрибнули за "бронзою" чемпіонату Європи

На чемпіонаті Європи з водних видів український дует Олександр Горшковозов і Олег Колодій став третім в синхронних стрибках з триметрового трампліну

На чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який проходить в Будапешті, збірна України завоювала бронзову медаль.

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Олександр Горшковозов і Олег Колодій стали третіми у синхронних стрибках з триметрового трампліну.

Чемпіонами стали представники Німеччини Патрік Хаусдінг і Ларс Рюдігер, "срібло" у російського дуету Євген Кузнєцов – Микита Шлейхер.

Раніше ми писали, що Марта Федина після "золота" в артистичному плаванні завоювала срібну медаль в довільній програмі.

А потім наша команда з синхронного плавання зайняла друге місце в технічній програмі. Срібними призерками стала Марта Федина, Анастасія Савчук, Влада і Марина Алексєєви, Катерина Резник, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно.