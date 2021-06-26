Такого вы еще не видели: художник делает портреты звезд из печаток и слов

Британский художник Сав Бурчински придумал оригинальный способ создания портретов знаменитостей. Для своих картин он использует различные печатки или и вовсе составляет портрет из различных слов, например, имени героя произведения.
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В коллекции Бурчински есть портреты знаменитых актеров, музыкантов, различных деятелей и, конечно же, спортсменов. Например, для создания портрета Месси он использовал логотипы Барселоны, а Роналду нарисовал из тысячи футбольных мячей. Для портрета Сенны автор использовал имя легендарного гонщика Формулы-1.