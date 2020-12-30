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Сын украинского гандболиста выиграл Лигу чемпионов. Но паспорт у него австрийский

30 декабря, 13:46

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Никола Билык победил с немецким "Килем" в самом престижном клубном турнире

Пандемия коронавируса перевернула с ног на голову календари практически всех спортивных соревнованиях. В европейском гандболе дошло до того, что сезон 2019/2020 в Лиге чемпионов среди мужчин решили закончить только в конце декабря, когда уже вовсю идет новый сезон – 2020/2021. На днях "Мотор" в Лиге чемпионов вырвал шестую победу подряд.

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"Финал четырех" ЛЧ провели в Кельне – как нынче водится, без зрителей. Победителем стал немецкий "Киль", который в полуфинале одолел венгерский "Веспрем" (36:35), а в решающем поединке – испанскую "Барселону" (33:28). Этот успех для "Киля" стал четвертым в истории клуба, в составе которого важную роль играет австриец с украинскими корнями Никола Билык. Правда, в Кельне он не играл из-за травмы.

24-летний Никола – сын бывшего вратаря сборной Украины Сергей Билыка. Парень является едва ли не главной атакующей силой "Киля", за который он выступает с 2016 года. В свое время Сергей обосновался в Австрии, где и вырос его сын. Но оба помнят о своих корнях. Билык-старший даже рассказывал, что назвал сына по-украински – Мыколою, но в Австрии такое имя не прижилось и в нем со временем заменили первую букву.

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Недавно успешный гандболист сыграл в футбольной сборной Фарерских островов.

Вспомним, как сборная Украины тренировалась перед чемпионатом Европы:

Тренировка сборной Украины по гандболу Видео: Федерация гандбола Украины

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