"Мотор" в Лиге чемпионов вырвал шестую победу подряд – над французами

Просто феноменально продолжает выступать в гандбольной Лиге чемпионов среди мужчин запорожский "Мотор". Сегодня лучшая команда Украины выиграла в элитном еврокубке шестой раз подряд. Причем, подопечные литовского тренера Гинтараса Савукинаса снова проявили характер и вырвала победу в концовке – над французским "Нантом" со счетом 29:28. Ранее "Мотор" выиграл у "Загреба" в Хорватии с разницей в один мяч.

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Первый тайм завершился ничьей 13:13, а во втором украинский клуб склонил чаши весов в свою пользу, проигрывая 25:27! По традиции самыми результативными в запорожского коллектива оказались легионеры. Белорус Вячеслав Бохан забросил девять мячей, его соотечественник Борис Пуховский и серб Милош Орбович – по пять.

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После трех поражений на старте Лиги чемпионов "Мотор" добыл шесть побед и поднялся на третье место в группе из восьми команд. Лучше выступают только испанская "Барселона", которая выиграла все восемь матчей, и венгерский "Веспрем" (шесть побед, по одной ничьей и поражению).

Смотрите видео тренировки украинских гандболистов:

Тренировка сборной Украины по гандболу Видео: Федерация гандбола Украины

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