Спорт уже не вне политики. Харлан напомнила о погибших украинских спортсменах

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан опубликовала видео о том, как война повлияла на жизнь украинских спортсменов

Война забрала жизни у 51 спортсмена и тренера / Фото: Коллаж: Сегодня

Военная агрессия фашистской России против Украины длится уже 80 дней. Ежедневно от российских снарядов и ракет погибли десятки тысяч украинских мирных граждан.

Огромный урон нанесла Российская Федерация и украинскому спорту. Украинская фехтовальщица Ольга Харлан опубликовала в Instagram видео, в котором показано, как война повлияла на жизнь украинских спортсменов.

Реклама

"24 февраля изменилась жизнь каждого украинского спортсмена. 51 спортсмен и тренер погибли на войне, обороняясь или став жертвами преступления... Спорт уже не вне политики", – написала Харлан.

Отметим, что на кадрах видео также есть представители российского спорта, поддержавшие политику своего кровавого диктатора Путина.

Реклама

Напомним, что множество украинских спортсменов в первые дни войны встали на защиту Украины.

Ранее Ольга Харлан поделилась снимками зала для фехтования в Харькове, который был разгромлен путинской армией.