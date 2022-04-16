Фашисты рушат Харьков! Олимпийская чемпионка показала последствия "русского мира" (фото)

Ольга Харлан поделилась снимками зала для фехтования в Харькове, который был разгромлен путинской армией

Ольга Харлан в шоке от разгрома харьковского зала для фехтования

Российские войска продолжают рушить наши города и убивать украинских мирных жителей. Всему виной – фашистские амбиции президента РФ Владимира Путина, который под видом "спецоперации" решил устроить геноцид украинцев.

Одной из самых горячих точек Украины является Харьков, находящийся в близости от границы с Россией. В "первой столице" орки навредили не только жилым домам, но и спортивной инфраструктуре.

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Известная саблистка Ольга Харлан на своей страничке в Instagram показала разрушенный зал для фехтования в Харькове. Чемпионка Олимпийских игр 2008 в шоке от действий оккупантов на нашей земле.

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Отметим, что сегодня Харьков вновь был обстрелян ракетами фашистов. В следствие удара по центральному району города погиб один человек, еще 18 получили повреждения.