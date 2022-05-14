Спорт вже не поза політикою. Харлан нагадала про загиблих українських спортсменів

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан опублікувала відео про те, як війна вплинула на життя українських спортсменів

Війна забрала життя у 51 спортсмена та тренера / Фото: Колаж: Сьогодні

Військова агресія фашистської Росії проти України триває вже 80 днів. Щодня від російських снарядів та ракет загинули десятки тисяч українських мирних громадян.

Величезних збитків завдала Російська Федерація і українському спорту. Українська фехтувальниця Ольга Харлан опублікувала в Instagram відео, де показано, як війна вплинула на життя українських спортсменів.

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"24 лютого змінилося життя кожного українського спортсмена. 51 спортсмен та тренер загинули на війні, обороняючись чи ставши жертвами злочину... Спорт уже не поза політикою", – написала Харлан.

На кадрах відео також є представники російського спорту, які підтримали політику свого кривавого диктатора Путіна.

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Нагадаємо, що багато українських спортсменів у перші дні війни стали на захист України.

Раніше Ольга Харлан поділилася знімками зали для фехтування у Харкові , який був розгромлений путінською армією.