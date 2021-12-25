Скандал под елочку: тренером сборной назначили звезду без опыта

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт подтвердил назначение Ильи Квашы главным тренером национальной команды по прыжкам в воду – несмотря на протесты Федерации этого вида спорта

Илья Кваша / Фото: Александр Яремчук

Назначение 33-летнего Ильи Кваши новым главным тренером сборной Украины по прыжкам в воду оказалось скандальным.

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Против него выступил президент Федерации этого вида спорта Игорь Лысов, заявив, что у Кваши нет ни одного дня стажа тренерской работы.

Однако министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт подтвердил, что, несмотря на протесты Игоря Лысова, именно Кваша с начала следующего года будет готовить наших прыгунов в воду.

Илья Кваша / Фото: Getty Images

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"Как бы я ни уважал президента Федерации прыжков в воду Игоря Лысова и тренера Тамару Токмачеву, однако отсутствие медалей на последних Олимпиадах – это объективное основание для смены главного тренера".

"Подтверждаю, что с января новым главным тренером сборной по прыжкам в воду будет Илья Кваша. Наш прославленный в прошлом прыгун выиграл конкурсный отбор и, несмотря на недоразумения с Федерацией, он все же возглавит сборную", – приводит слова Вадима Гутцайта сайт АСЖУ.

Вадим Гутцайт. Фото: facebook.com/vgytzait

Напомним, что Илья Кваша – бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года и семикратный чемпион Европы.