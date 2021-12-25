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Скандал під ялинку: тренером збірної призначили зірку без досвіду

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
25 грудня, 18:30
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Міністр спорту України Вадим Гутцайт підтвердив призначення Іллі Кваші головним тренером національної команди зі стрибків у воду – незважаючи на протести Федерації цього виду спорту
Ілля Кваша
Ілля Кваша / Фото: Олександр Яремчук

Призначення 33-річного Іллі Кваші новим головним тренером збірної України зі стрибків у воду виявилося скандальним.

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Проти нього виступив президент Федерації цього виду спорту Ігор Лисов, заявивши, що Кваша не має жодного дня стажу тренерської роботи.

Проте міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт підтвердив, що попри протести Ігоря Лисова, саме Кваша з початку наступного року готуватиме наших стрибунів у воду.

Ілля Кваша
Ілля Кваша / Фото: Getty Images

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"Як би я не поважав президента Федерації стрибків у воду Ігоря Лисова та тренера Тамару Токмачову, проте відсутність медалей на останніх Олімпіадах – це об'єктивна підстава для зміни головного тренера".

"Підтверджую, що з січня новим головним тренером збірної зі стрибків у воду буде Ілля Кваша. Наш уславлений у минулому стрибун виграв конкурсний відбір і, незважаючи на непорозуміння з Федерацією, він все ж таки очолить збірну", – наводить слова Вадима Гутцайта сайт АСЖУ.

Вадим Гутцайт. Фото: facebook.com/vgytzait
Вадим Гутцайт. Фото: facebook.com/vgytzait

Нагадаємо, що Ілля Кваша – бронзовий призер Олімпійських ігор 2008 року та семиразовий чемпіон Європи.

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