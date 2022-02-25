Сидите на ж*пах, как крысы! Эмоциональный пост про войну Дарьи Белодед

Бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио, одна из лучших дзюдоисток современности, Дарья Белодед не выбирала слов, обращаясь к своим коллегам из России.
Нашу спортсменку взбесило то, что российские атлеты не призвали Путина к миру.
"Очень противно наблюдать за русскими спортсменами, которые не выставили ни одного слова поддержки в сторону Украины и мира. Когда весь мир стоит на ногах, когда мы ночами не спим и молимся, чтобы не убили наших родных и не разбомбили дом.
Вы просто сидите на ж*пах, как крысы и молчите, тихо наблюдая. Когда нужно выходить на улицу и кричать, чтобы ваша власть прекратила войну. Перепуганные и гадкие люди. Вам все вернется", – написала Белодед в соцсетях.
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