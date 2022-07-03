Россию нужно исключить из всех соревнований. Мощная поддержка от легенды Норвегии

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо категорически против участия российских лыжников на этапах Кубка мира и в чемпионате мира. Ранее Украина объявила бойкот соревнованиям, где будут россияне.

"Я должен сказать, что у меня было довольно четкое мнение, с тех пор как все началось.

Спортсмены из Украины не могут принять участия в чемпионате мира, потому что они защищают свою страну. А представители страны, которая развязала войну, будут выходить на старт? Это определенно неправильно.

И это касается абсолютно всех видов спорта в целом", – цитирует Клебо Чемпионат.