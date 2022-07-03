Росію треба виключити зі всіх змагань. Потужна підтримка від легенди Норвегії

П'ятиразовий олімпійський чемпіон з лижних перегонів норвежець Йоханнес Клебо категорично проти участі російських лижників на етапах Кубка світу та у чемпіонаті світу. Раніше Україна оголосила бойкот змаганням, де будуть росіяни.
"Я повинен сказати, що в мене була досить чітка думка, відколи все почалося.
Спортсмени з України не можуть взяти участі у чемпіонаті світу, бо вони захищають свою країну. А представники країни, яка розв'язала війну, виходитимуть на старт? Це безперечно неправильно.
І це стосується абсолютно всіх видів спорту загалом", – цитує Клебо Чемпіонат.
Йоханнес Клебо – 25-річний норвезький лижник, п'ятиразовий олімпійський чемпіон, шестиразовий чемпіон світу, триразовий володар Кубка світу, дворазовий переможець багатоденки Тур де Скі.
Рекордсмен серед чоловіків за кількістю перемог на етапах Кубка світу за історію лижного спорту.
Раніше ми розповідали, як Клебо зламав собі пальці, вимірюючи силу удару.