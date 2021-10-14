Российская биатлонистка убила подростка: она совершала любовный ритуал

По версии соучастника, 28-летняя Мария Корнеева вырезала ножом на спине у мальчика пентаграмму и случайно убила его

Мария Корнеева была чемпионкой по ачери-биатлону

Трехкратная чемпионка России по ачери-биатлону 28-летняя Мария Корнеева задержана по подозрению в ритуальном убийстве. Вместе со спортсменкой под стражу взят отчим погибшего Владислав Цикунов.

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15-летний Рома Федулов пропал 8 октября под Рязанью, а сегодня его тело обнаружили с признаками насильственной смерти. На теле были следы попыток нарисовать ножом оккультный символ, сообщает Sport24.

Как рассказал на допросе Цикунов, Корнеева должна была вырезать ножом на спине у мальчика пентаграмму, но во время ритуального обряда случайно убила его.

Таким способом пара надеялась вернуть отношения Цикунова и матери подростка. При обыске в гараже отчима нашли дипломат, в котором были записи с рунами и изображения Валькирии.

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Ачери-биатлон – зимний вид спорта, сочетающий лыжную гонку со стрельбой из лука.

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Ранее мы писали, что акула убила спортсмена во время соревнований.