Российская биатлонистка убила подростка: она совершала любовный ритуал

Трехкратная чемпионка России по ачери-биатлону 28-летняя Мария Корнеева задержана по подозрению в ритуальном убийстве. Вместе со спортсменкой под стражу взят отчим погибшего Владислав Цикунов.
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15-летний Рома Федулов пропал 8 октября под Рязанью, а сегодня его тело обнаружили с признаками насильственной смерти. На теле были следы попыток нарисовать ножом оккультный символ, сообщает Sport24.
Как рассказал на допросе Цикунов, Корнеева должна была вырезать ножом на спине у мальчика пентаграмму, но во время ритуального обряда случайно убила его.
Таким способом пара надеялась вернуть отношения Цикунова и матери подростка. При обыске в гараже отчима нашли дипломат, в котором были записи с рунами и изображения Валькирии.
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Ачери-биатлон – зимний вид спорта, сочетающий лыжную гонку со стрельбой из лука.
Ранее мы писали, что акула убила спортсмена во время соревнований.