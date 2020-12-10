Акула убила спортсмена. А что если такое произойдет на Олимпиаде?

Трагедией завершились соревнования по серфингу, проходившие на Гавайях в качестве полуфинала Всемирной лиги серфинга (WSL). Один из участников погиб после нападения на него акулы. По сообщениям местных СМИ, акула напала на 56-летнего серфера, который скончался в больнице от полученных травм.

Реклама

Организаторы приняли решение приостановить чемпионат. Это первая смерть в результате нападения акулы на Гавайях с ноября прошлого года.

Напомним, что серфинг дебютирует в программе летних Олимпийских игр в Токио-2021. Смогут ли организаторы дать гарантии безопасности олимпийцам?

В тренде Украина направила иск в Лозанну. Будем судиться за результат футбольного матча

Реклама

Ранее мы писали, что МОК включил брейк-данс в программу Игр-2024 в Париже.

Видео: Сегодня

Всего исполком Международного олимпийского комитета одобрил включение брейк-данса, серфинга, скалолазания и скейтбординга в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже.

С добавлением новых видов спорта МОК сократил количество дисциплин, в которых будут разыграны медали – с 339 до 329. В частности, из программы Игр исключили спортивную ходьбу на 50 км. Эта дисциплина была единственной, в которой участвовали только мужчины, а ее исключение позволило достичь паритета в составе участников Олимпиады: женщин и мужчин выступит равное количество – 10 500.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама