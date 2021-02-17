Смерть за "золото"! Юного дзюдоиста убили после победы на турнире

Дикая история произошла в Туркменистане. Юного дзюдоиста убили из-за того, что он не захотел сдавать поединок.

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Как сообщает Turkmen.news, после завершения соревнований 14-летнего победителя Сулеймана Турсунбаева вместе с тренером увезли в неизвестном направлении, после чего жестко избили.

Позднее спортсмена доставили в столичную больницу, но там Турсунбаеву в помощи отказали и отправили его лечиться по месту жительства, а это за 500 км от Ашхабада. Спустя несколько дней Сулейман скончался в районной больнице.

По информации источника, Турсунбаева избили из-за того, что он отказался сдать бой на турнире против курсанта высшего учебного заведения МВД Туркменистана.

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Ранее мы писали, что кубинского боксера застрелили на свиноферме во Флориде через два дня после лучшего боя в карьере. Йендрис Родригес Вальдеc в субботу завершил поединок вничью, а в понедельник погиб от рук "трусливого дегенерата".

Также мы сообщали, что в конце сентября скончался 25-летний боксер Болот Атакулов. Появились подробности убийства киргизского боксера в России. 25-летний Болот Атакулов повздорил с девушкой, за что был до смерти избит пьяным посетителем бара.

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