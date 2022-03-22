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Россияне в ответе за Путина. Украинский фигурист поддержал бан спортсменов из мордора

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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22 марта, 16:09
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Сборная Украины по фигурному катанию примет участие в чемпионате мира, который пройдет в Монпелье
Александра Назарова и Максим Никитин
Александра Назарова и Максим Никитин / Фото: Reuters

С 23 по 27 марта во французском Монпелье будет проходить чемпионат мира по фигурному катанию. Мировой спортивный форум будет проходить без фигуристов из России и Беларуси.

Международный союз конькобежцев отстранил фигуристов из этих стран за агрессию, которую развязал Путин и его шайка.

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Спортсмены, как и все граждане России и Беларуси, должны нести ответственность за действия своей власти, считает фигурист сборной Украины Максим Никитин.

"Я поддерживаю эти ограничения. Нам объявил войну и отдал приказ наступать в Украину президент России Владимир Путин. Но этого человека избрал "на бумаге" весь русский народ. В Харькове разбомбили много школ, гражданских домов, муниципальных и исторических построек. У нас очень красивое город, его центр... Сейчас его почти нет.

Это фашизм. Пока в том, что происходит, виноваты все российские граждане. Я не говорю, что отдельные спортсмены стоят и стреляют в нас – нет. Но я считаю, что это справедливо сейчас наказать их таким образом, чтобы люди в России поняли, что весь мир не согласен. Весь мир говорит, что так нельзя", – цитирует Никитина Суспильне.Спорт.

Александра Назарова и Максим Никитин
Александра Назарова и Максим Никитин / Фото: Reuters

Отметим, что на чемпионате мира в Монпелье сборная Украины будет представлена пятью спортсменами в трех дисциплинах.

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Заявка сборной Украины на чемпионат мира-2022 по фигурному катанию:

  • Танцы на льду: Александра Назарова / Максим Никитин
  • Мужское одиночное катание: Иван Шмуратко
  • Спортивные пары: София Голиченко и Артем Даренский

Еще одна возможная участница чемпионата мира Анастасия Шаботова снялась с соревнований. Украинская фигуристка лайкнула пост пропутинской шавки Плющенко о "спецоперации в Украине". Как следствие – партнерши по сборной Анастасия Архипова и Таисия Спесивцева послали Анастасию вслед за российским военным кораблем.

Анастасия Шаботова поставил лайк Евгению Плющенко
Анастасия Шаботова поставил лайк Евгению Плющенко

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легенды спорта

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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Сергей Стаховский
Знаменитый теннисист вернулся в Украину и вступил в тероборону Киева. "Путин, мы будем танцевать на твоей могиле!" - Стаховский.
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