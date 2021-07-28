Призер Олимпиады провозил кокаин на 200 миллионов! И получил 25 лет тюрьмы

Суд Брисбена не поверил в аргументы адвокатов, которые утверждали, что бывший гребец Баггали не знал, что перевозит на лодке запрещенные вещества

Бывший олимпиец Натан Баггали/Фото Twitter и News Corp Australia

Двукратный серебряный призер афинской Олимпиады-2004 в гребле на байдарках, австралиец Натан Баггали приговорен к 25 годам тюремного заключения за попытку контрабанды наркотиков вместе со своим братом.

Верховный суд в Брисбена считает, что Натан и его брат Дрю Баггали пытались ввезти в Австралию коммерческую партию кокаина – около 650 кг на сумму до 200 млн долларов – сообщает ABC.

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Братья перевозили нелегальный груз на лодке. Однако по словам их адвокатов, Дрю считал, что в упаковках содержится табак, в то время как Натан якобы и вовсе не знал об импорте запрещенных веществ.

Однако суд отклонил аргументы защиты, решив, что Натан принимал активное участие в операции, а Дрю был ее главным организатором. За что и получил 28 лет тюрьмы. Братья ранее уже отбывали сроки по другим делам, связанным с наркотиками. В частности, Дрю Баггали провел в тюрьме 11 из 14 последних лет.

Натан же отбыл пятилетний срок за изготовление и сбыт наркотических веществ в 2009 году. А еще во время своей спортивной карьеры он был уличен в употреблении запрещенных анаболических стероидов, сообщает Associated Press.

Натан Баггали сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение через 12 лет, его брат – через 16.

Ранее мы писали, что участник Олимпиады-2020 попался на кокаине.